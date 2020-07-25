ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом

ЖЕНЕВА, 25 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,58 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6 тыс. и превысило 635 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 25 июля в мире были зарегистрированы 15 581 009 инфицированных и 635 173 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 284 083, число умерших увеличилось на 6 270.

Днем ранее было выявлено 284 196 случаев заражения и 9 753 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 8 292 311. За сутки этот показатель вырос на 170 611. Число умерших там увеличилось на 4 074 и достигло 329 699. В Европейском регионе зарегистрирован 3 192 041 заразившийся и 209 930 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 659, количество умерших увеличилось на 509.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 678 994, зафиксировано 38 993 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 53 430, умерли 882 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 009 808. Далее следуют Бразилия (2 287 475), Индия (1 336 861), Россия (806 720), ЮАР (421 996), Перу (371 096), Мексика (370 712), Чили (341 304), Великобритания (297 918) и Иран (286 523).