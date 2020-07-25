Летние школьные лагеря в Мурманской области начнут открываться с 27 июля

МУРМАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение о начале летней оздоровительной кампании и начале работы школьных лагерей в ряде городов региона с коэффициентом распространения коронавируса ниже 1,0 с 27 июля. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В 2020 году оздоровительная кампания в Мурманской области стартует на 2 месяца позже, причина - эпидемиологическая обстановка. Для работы лагерей с дневным пребыванием детей были выбраны муниципальные образования с коэффициентом распространения инфекции ниже 1,0. Мурманск и Североморск пока что не вошли в этот список", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в Ковдорском районе и в Мончегорске летние оздоровительные лагеря откроются 27 июля, в Ловозерском районе - с 29 июля, в Апатитах, Кольском и Кандалакшском районах - с 3 августа, Кировск и ЗАТО Заозерск примут детей 8 августа.

В оперативном штабе добавили, что при организации лагерей с дневным пребыванием детей были учтены рекомендации Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: смены сократились до 14 дней вместо 21, численность детей в отрядах составляет 50% от обычной наполняемости. Все помещения, в которых будут работать лагеря, получили санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта безопасности, все сотрудники прошли медицинские осмотры и тестирование на коронавирус.

О случаях заражения

По информации оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 124 - в Мурманске, 14 - в Североморске. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе составляет 9 311, 5 163 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 4 084 находятся на лечении, 64 человека умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,7 млн человек, свыше 639 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.