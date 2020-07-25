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Пандемия коронавируса нового типа

В России в реанимации находятся 3 100 пациентов с коронавирусом

В реанимации находятся 3 100 пациентов с коронавирусом - глава Минздрава РФ.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что население проявляет большой интерес к вакцине
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