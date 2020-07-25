Минздрав рекомендует к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ рекомендует россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции в преддверии осени. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Мы сегодня повторяем, что вакцинация против гриппа - это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого (осеннего - прим. ТАСС) периода. В том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка", - сказал он.

Мурашко отметил, что вакцина от пневмококковой инфекции действует до 5 лет. "Можно это [вакцину] делать и сегодня уже, готовясь к сезону", - добавил министр.