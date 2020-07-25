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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице составляет 4 398

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на девять. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 9 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 398 человек, у которых был подтвержден коронавирус. 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,7 млн человек, свыше 639 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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