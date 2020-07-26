Россия доставит в Киргизию партию гуманитарной помощи на 150 млн рублей

БИШКЕК, 26 июля. /ТАСС/. Спецборт МЧС России в воскресенье доставит в Киргизию очередную крупную партию гуманитарной помощи из России. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в республике.

"Ожидается 26 июля прибытие (в Бишкек) еще одного спецборта МЧС России с большой партией медицинского оборудования и медикаментами примерно на 150 млн рублей", - заявил представитель посольства. В состав российской гуманитарной помощи на этот раз включено медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Данную "комплексную помощь" Россия оказывает Киргизии "согласно договоренности" между президентами двух государств.

Как отметил собеседник, киргизской стороне гуманитарная помощь предоставляется "на безвозмездной основе". В посольстве РФ рассчитывают, что оказываемая Россией республике поддержка поможет "остановить в ней распространение коронавирусной инфекции".

В ночь на 22 июля в республику на помощь местным коллегам прибыли два десятка военных врачей РФ с соответствующим оборудованием, они уже приступили к работе в госпиталях Бишкека и областного центра Ош. 23 июля прибыли еще полсотни медиков из РФ, которые также уже начали работать в больницах столицы и четырех областей Киргизии, в том числе в "красных зонах". С начала пандемии РФ также безвозмездно передала республике тест-системы для проведения 110 тыс. анализов на коронавирус.

Эпидемиологическая ситуация в Киргизии обострилась в конце июня, когда в ней ежедневно начали фиксироваться по 500-700 случаев коронавируса. К лечению пациентов в республике сейчас привлечены преподаватели медицинских вузов, ординаторы и интерны, а также прибывающие из России врачи-добровольцы с киргизским гражданством. Помощь больницам страны также оказывают военнослужащие российской авиабазы в городе Кант (Чуйская область) и многочисленные местные волонтеры. В стране под стационары и обсерваторы перепрофилированы спортивные и промышленные объекты, пекарни, санатории, рестораны, гостиницы и мечети.

Первый случай заражения коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта, в настоящий момент такие случаи зафиксированы во всех семи областях страны с населением около 6,5 млн человек. Сейчас насчитывается уже более 32 тыс. инфицированных и 1,25 тыс. летальных исходов. Несмотря на обострение ситуации, президент республики Сооронбай Жээнбеков пока не видит необходимости в повторном введении в республике жестких ограничительных мер. По мнению премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова, возобновление строгого карантина обернется разрушительными последствиями для национальной экономики.