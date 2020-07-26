В КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус

ТАСС, 26 июля. Власти КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирусную инфекцию на территории страны. Об этом в воскресенье проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, коронавирус подозревают у пациента, вернувшегося в КНДР из Южной Кореи 19 июля. У него наблюдаются симптомы, похожие на заболевание, вызываемое коронавирусом.

Как передает ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу инициировал экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения ситуации. Он также заявил о готовности перейти к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения коронавируса.

По официальным данным, в КНДР на данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом. С конца января в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.