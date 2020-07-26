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В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Реджису Филбину было 88 лет
Реджис Филбин AP Photo/Charles Sykes
Описание
Реджис Филбин
© AP Photo/Charles Sykes

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Американский телеведущий и актер Реджис Филбин умер в США в возрасте 88 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу его семьей.

В документе отмечается, что Филбин умер в ночь на субботу, "за месяц до своего 89-летия". Филбин был ведущим многих популярных телевизионных шоу в США, в том числе американской версии "Кто хочет стать миллионером?". Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.

Как отмечает газета The New York Times, общая продолжительность пребывания Филбина в эфире американского телевидения превышает 17 тыс. часов. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования близким ведущего. Американский лидер отметил, что Филбин был его другом и призывал баллотироваться в президенты США.

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СШАТрамп, Дональд
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