В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Американский телеведущий и актер Реджис Филбин умер в США в возрасте 88 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу его семьей.

В документе отмечается, что Филбин умер в ночь на субботу, "за месяц до своего 89-летия". Филбин был ведущим многих популярных телевизионных шоу в США, в том числе американской версии "Кто хочет стать миллионером?". Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.

Как отмечает газета The New York Times, общая продолжительность пребывания Филбина в эфире американского телевидения превышает 17 тыс. часов. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования близким ведущего. Американский лидер отметил, что Филбин был его другом и призывал баллотироваться в президенты США.