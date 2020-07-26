Морской парад в честь Дня ВМФ начался на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России начались на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного командования Войск и Сил на Северо-Востоке России (ОКВС).

"Боевые корабли и катера, выстроенные в Авачинской бухте, продемонстрируют траление и уничтожение морской мины, поиск и атаку подводной лодки условного противника, а также досмотр подозрительного судна и освобождение захваченного террористами корабля. В финале морского парада буксиры покажут зрителям "вальс" на фоне парадного корабельного строя", - уточнили в пресс-службе военного ведомства.

В параде принимают участие восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота: атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань", большой десантный корабль (БДК) "Адмирал Невельской", малый ракетный корабль (МРК) "Смерч", пограничный корабль управления ФСБ "Забайкалье", новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий", спасательное судно "Алагез", судно-кабелеукладчик "Бирюса" и морской тральщик МТ-265.

Главный военно-морской праздник продолжится на берегу Авачинской бухты: на площади Ленина в Петропавловске-Камчатском состоятся показательные выступления подразделения разведчиков соединения морской пехоты и концерт сводного оркестра ОКВС, будет выставлена боевая техника, образцы вооружения и снаряжения береговых войск ТОФ.