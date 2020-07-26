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Дело в отношении Сергея Фургала

Дегтярев считает, что суд над экс-главой Хабаровского края Фургалом должен быть открытым

Кроме того, врио главы региона назвал разумными требования судить Фургала в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.

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"Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку (решениям суда по делу Фургала), но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, - я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что считает разумными требования судить Фургала в Хабаровске. "Требования хабаровчан разумны, его [решение о месте проведения суда] будет, сами понимаете, принимать судебное руководство - не Дегтярев", - добавил врио губернатора.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший Совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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