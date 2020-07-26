В городе Чэндэ почтили память погибших при освобождении Китая советских воинов

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония возложения венка и цветов к мемориалу советских воинов прошла в воскресенье в городе Чэндэ (провинция Хэбэй, Северный Китай). Мероприятие состоялось в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в посольстве РФ в КНР, в условиях пандемии коронавируса церемония стала первым массовым памятным мероприятием в этом году, в нем приняли участие более 70 человек. Среди них дипломаты и сотрудники посольства РФ в КНР, учащиеся школы при посольстве, а также соотечественники и представители местных органов власти. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В ходе мероприятия также состоялось открытие памятника после реставрации. "Обновленный мемориал заиграл новыми красками, показывая всем вокруг, что наша история и память о подвиге советского народа никогда не будут забыты", - говорится в распространенном заявлении российского посольства.

В документе подчеркивается, что сотрудники посольства, а также генеральных консульств РФ в КНР уделяют особое внимание военно-мемориальной работе: дипломаты тщательно следят за состоянием советских воинских захоронений и мемориалов на территории Китая. Кроме того, активную деятельность ведет представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, благодаря которой проводится тщательный учет всех воинских захоронений, а также ежегодно устанавливается свыше тысячи имен советских военнослужащих, погибших и захороненных в Китае.

В ходе освобождения Китая от японских оккупантов на заключительном этапе Второй мировой войны в районе Чэндэ (в то время провинция Жэхэ) произошла встреча объединенной советско-монгольской группировки и частей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). 18 августа 1945 года город был освобожден частями конно-механизированной группы под командованием генерал-полковника Иссы Плиева. В сражениях погибли многие советские бойцы.

В ноябре 1945 года в городе Чэндэ был установлен памятник. На символических братских могилах по обе стороны от обелиска, высота которого достигает 20 м, увековечены имена 42 советских воинов.