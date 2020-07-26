Симуляторы военной техники установят в доме авиации и космонавтики ВДЦ "Орленок"

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Интерактивные стенды с применением RFID-меток и симуляторы военной техники появятся в Доме авиации и космонавтики всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" после реконструкции. На данный момент уже установили интерактивный образовательный театр с применением голографических технологий, он откроется после отмены ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил ТАСС директор центра Александр Джеус.

В середине июля директор центра информировал, что госкорпорация "Роскосмос" поможет в переоборудовании Дома авиации и космонавтики ВДЦ "Орленок". По планам, Роскосмос наполнит оборудованием Дом космонавтики, после того, как закончится реконструкция здания.

"В Доме авиации и космонавтики планируется применение технологии RFID-меток и RFID-браслетов (они предназначены для быстрого получения информации об экспонатах). В ходе реконструкции будут установлены интерактивные стенды, появится креативная и интуитивно навигация по зданию, экраны на подвижной основе, мультимедийный класс и симуляторы военной техники для проведения игровых занятий по военно-патриотическому воспитанию. Среди них - 5D симулятор с тематическими игровыми миссиями и викторинами, используя который дети смогут играть, соревноваться и лучше погружаться в образовательный процесс", - сказал Джеус.

Он уточнил, что завершить все работы планируется к 2022 году. На данный момент в Доме авиации и космонавтики уже установлен интерактивный научно-образовательный комплекс с применением технологии голографического отображения информации. Это мультимедийное решение, которое позволяет воссоздать различные события при помощи сцен, записанных актерами, и компьютерной графики. В голографическом театре для детей будут проводиться образовательные лекции, посвященные выполнению космонавтами задач при внекорабельной деятельности. Школьники смогут увидеть первый выход человека в открытый космос - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, который открыл Дом авиации и космонавтики в "Орленке".

"Обновленное пространство позволит детям индивидуально знакомиться с экспонатами и развивать инициативность, самостоятельность, творческое мышление. Концепция модернизированного Дома авиации и космонавтики строится на идее осуществления мечты путем усердной и увлеченной работы над достижением цели, символом которой и является покорение космоса", - резюмировал директор центра.

Об "Орленке"

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого, на сегодня функционирует 10 детских лагерей - летние: "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Олимпийская деревня", "Солнышко" и "Юнармеец" и круглогодичные - "Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой". История центра началась 27 марта 1959 года, когда постановлением Совета Министров РСФСР было начато строительство Всероссийского пионерского лагеря "Орленок" вблизи города Туапсе.

В первую смену 12 июля 1960 года 520 мальчиков и девочек из 37 областей РСФСР принял первый палаточный детский лагерь, впоследствии названный в честь названия первой смены - "Солнечный".