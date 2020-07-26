Киргизия получила очередную партию российской гуманитарной помощи

БИШКЕК, 26 июля. /ТАСС/. Очередная партия гуманитарной помощи доставлена в Киргизию из России. Об этом сообщило в воскресенье киргизское внешнеполитическое ведомство.

"В рамках достигнутых договоренностей между президентами Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и Российской Федерации Владимиром Путиным Россией предоставлена очередная партия гуманитарной помощи, которая доставлена в Бишкек 26 июля специальным бортом МЧС РФ", - говорится в сообщении.

По данным МИД, гуманитарный груз состоит из медоборудования, лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, в том числе из рентген-аппаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких и мониторов для анестезиологии и интенсивной терапии.

Как отмечает МИД, помощь республике оказана в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной со стремительным распространением коронавирусной инфекции.

"Российская Федерация в духе союзничества и стратегического партнерства оказывает неоценимую помощь в борьбе с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - подчеркивается в сообщении.

"Ранее Российской Федерацией направлена большая группа врачей и медицинских работников для оказания практической помощи медицинским учреждениям Кыргызской Республики и проведения соответствующих консультаций по лечению коронавирусной инфекции", - напомнил МИД Киргизии.

В ночь на 22 июля в республику на помощь местным коллегам прибыли два десятка военных врачей РФ с соответствующим оборудованием, они уже приступили к работе в госпиталях Бишкека и областного центра Ош. 23 июля прибыли еще полсотни медиков из РФ, которые также уже работают в больницах столицы и четырех областей Киргизии, в том числе в "красных зонах". С начала пандемии РФ также безвозмездно передала республике тест-системы для проведения 110 тыс. анализов на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта, в настоящий момент случаи инфицирования зафиксированы во всех семи областях страны с населением около 6,5 млн человек. В республике насчитывается около 33 тыс. заразившихся и 1,25 тыс. летальных исходов. Несмотря на обострение ситуации, президент республики Сооронбай Жээнбеков пока не видит необходимости в повторном введении в республике жестких ограничительных мер. По мнению премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова, возобновление строгого карантина обернется разрушительными последствиями для национальной экономики.