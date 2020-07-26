В России выздоровели после заражения коронавирусом более 600 тыс. пациентов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов в РФ, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 110, всего уже выздоровели 600 250 человек. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 74% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 77, это минимальный показатель с 4 мая. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 13 269 или 1,63% от всех заразившихся коронавирусом в России.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 5 765, до 812 485. Согласно этим данным, в относительном выражении суточный прирост уже пять дней составляет около 0,7%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Смоленской области (0,3%), Липецкой области (0,3%) и Забайкальском крае (0,3%). В частности, новые 683 случая выявлены в Москве, 241 - в Свердловской области, 192 - в Ханты-Мансийском АО, 177 - в Нижегородской области и 175 - в Санкт-Петербурге.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 198 966 человек.