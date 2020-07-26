Число смертей из-за коронавируса в России за неделю оказалось минимальным с середины мая

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России за семь дней возросло на 40 939 против 44 384 неделей ранее, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, недельный прирост числа инфицированных в стране сокращается семь недель подряд.

В относительном выражении он составил 5,3% против 6,1%, среднесуточный показатель снизился с 0,85% до 0,74%.

Выздоровели за семь дней 49 906 россиян - примерно столько же, сколько неделей ранее (49 283). Количество вылечившихся превышает число выявленных случаев шестую неделю подряд. В прошлое воскресенье доля выздоровевших составляла 71,3%, в это - 73,9%.

С 20 по 26 июля оперативный штаб сообщил о 927 летальных исходах из-за коронавируса. Это минимальный показатель с середины мая, когда с 18 по 24 мая было зарегистрировано 910 смертей.

Условный показатель летальности (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) за семь дней увеличился на 0,3 п. п., до 1,63%, оставшись одним из самых низких в мире. Данные штаба, однако, не являются окончательными и не учитывают уже представленную властями уточненную статистику по смертности в предыдущие месяцы.