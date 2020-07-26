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В Крыму 26-28 июля ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер

По прогнозам синоптиков, скорость ветра в регионе может достигать 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с ожидаются в Крыму во второй половине дня в воскресенье, а также 27-28 июля, спасатели предупреждают о возможных подтоплениях и авариях на объектах энергетики, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Во второй половине дня и до конца суток 26 июля, 27 и 28 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушением транспортного сообщения. Гражданам рекомендуется воздержаться от выхода на улицу в непогоду.

Сейчас в Крыму пасмурно, без осадков, температура воздуха около плюс 29 градусов.

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