Кабмин расширил перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении трех новых пунктов пропуска для въезда на территорию России по электронной визе в соответствующий перечень, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.

"Иностранные граждане после открытия границ смогут въезжать в Россию по электронной визе через речной пункт пропуска в Хабаровске, смешанный пункт пропуска (летом - речной, зимой - автомобильный) в Благовещенске и автомобильный в Кяхте (Бурятия)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время въезд на территорию России по электронной визе пока разрешен только через погранпункты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской области и на Дальнем Востоке. Электронная виза оформляется онлайн бесплатно, выдается на восемь суток и является однократной. Заявка на ее получение может быть подана за четыре дня до начала путешествия.

С 2021 года электронные визы планируется распространить на всю страну для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Такая виза будет самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица. Она будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток и будет выдаваться гражданам иностранных государств, перечень которых установит правительство.