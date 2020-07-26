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В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад

Парад начался с подъема Андреевского флага над Адмиралтейством
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Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Большой десантный корабль "Минск"
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Малый ракетный корабль "Пассат"
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге. Сигналом для его начала стало поднятие флага над зданием Адмиралтейства, где зарождалось российское кораблестроение.

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В торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота РФ принимают участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Всего в военно-морских парадах 26 июля принимают участие 15 тысяч человек, 219 кораблей различных классов, 71 воздушное судно, 126 единиц боевой техники.

Перед началом парада в Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на комендантской пристани Петропавловской крепости в режиме видео-конференцсвязи принял доклады командующих флотами и доложил о готовности Военно-морского флота к проведению главного морского парада президенту РФ, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину.

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте участвуют 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих.

На время проведения парада разведены четыре моста через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Дворцовый и Благовещенский мосты украшены композициями из более 400 флагов расцвечивания ВМФ, на Троицком - более 130 стилизованных флагов.

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