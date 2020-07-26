Катер с женским экипажем и старейшее судно флота показали на Дне ВМФ в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Праздник в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), который является для Севастополя одним из главных в году, посетили десятки тысяч человек. На параде кораблей в городе, где расположена главная база Черноморского флота (ЧФ), они смогли увидеть и новейшую технику, и старейшее действующее судно ВМФ России.

День ВМФ в Севастополе начался с возложения цветов к мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 годов и корабельного сигнала "Побудка", играющего в репродукторах по всему центру города. Через несколько минут с флагмана флота гвардейского ракетного крейсера "Москва" стали подавать другой сигнал - "Повестка".

Следующий, торжественный этап праздника - прием парада кораблей. В День ВМФ командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников прошел мимо кораблей на катере и поздравил их экипажи с праздником. В строю были один из новейших кораблей флота тральщик "Иван Антонов", оснащенный ракетной системой "Калибр-НК" малый ракетный корабль "Вышний Волочек", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Пытливый" и "Ладный". Многие из них участвовали в международных учениях, совершали походы в Средиземное море и неоднократно заходили в иностранные порты. Здесь же можно было увидеть пограничный сторожевой корабль пограничного управления ФСБ России "Аметист".

На своем месте в центре бухты разместили и старейшее во всем Военно-морском флоте России судно "Коммуна", которое в этом году отпраздновало 105 лет со дня поднятия флага, но до сих пор активно участвует в учениях и спасательных операциях на море. Завершил парадный строй флагман крейсер "Москва".

Десант 44-го и "Бессмертный полк"

Ежегодная часть праздника - историческая. В этой части в Севастопольскую бухту входит учебный парусник "Херсонес", раздается залп исторической пушки, данный командой реконструкторов и поднимаются два флага - копии тех, которые развевались на линейном линкоре "Императрица Мария", участвовавшем в Синопском сражении, и гвардейском крейсере "Красный Кавказ", экипаж которого отличился при Керченско-Феодосийской десантной операции 1941-1942 годов.

На сцену, построенную на воде около Памятника затопленным кораблям, поднялись прославленные полководцы Александр Суворов и Федор Ушаков, императрица Екатерина II, по указу которой заложены Севастополь и Черноморский флот, и граф Потемкин, организовавший для нее поездку в Крым. Эти театрализованные эпизоды для праздника ставятся ежегодно.

Среди новых элементов праздника реконструкция десанта, посвященная освобождению Севастополя от гитлеровской оккупации в 1944 году. На сцене артисты ансамбля ЧФ показали небольшую хореографическую постановку, а с катера времен войны на нее высадился десант, в небе самолет Як-52 городского ДОСААФ выполнил фигуры высшего пилотажа. "Театрализованная часть очень понравилась! Кажется, что все было по-настоящему: и стрельба, и высадка, и схватка наших с фашистами", - поделилась впечатлениями София, которая попала на трибуну как активный участник движения "Юнармия".

Также в этом году впервые по водам Севастопольской бухты прошел морской "Бессмертный полк". На бортах катеров, проходящих вдоль зрительских трибун, значались названия кораблей и подлодок Черноморского флота, участвовавших в Великой Отечественной войне: крейсеров "Красный Кавказ", "Красный Крым", эсминца "Сообразительный", сторожевого корабля "СКА-065", подводных лодок "С-33", "М-35", "М-62", "Щ-205", "Щ-215", тральщика "Защитник". Также дань памяти отдали воинам зенитно-артиллерийских и авиационных полков, защищавших Родину в эти годы.

"В истории Российского государства флот сыграл особую роль и занимает историческое место. С особым отличием стойкость духа и отвага военных моряков проявилась в годы Великой Отечественной войны. 75-летие Победы мы отметили в этом году. Золотыми буквами вписаны образцы беспримерного героизма и самопожертвования матросов и офицеров при обороне и освобождении городов Одессы, Керчи и Новороссийска. Черноморцы изумили весь мир своим мужеством и отвагой, долгие 250 дней и ночей сковывая полчища фашистских войск под стенами Севастополя", - напомнил Дворников, поздравляя Севастополь и моряков-черноморцев.

Лучшая подлодка и экспериментальный экипаж

Техническую программу военно-спортивного праздника открыли корабль на воздушной подушке "Самум" и современные катера Крымской военно-морской базы, в небе пролетели вертолеты Ми-8. Одним из катеров управлял экспериментальный женский экипаж ВМФ России. Это произошло впервые в истории проведения военно-спортивных праздников в честь Дня ВМФ.

"В ходе эксперимента черноморочки прошли обучение по теории устройства, обеспечению живучести и управлению катером, использования двигателей и организации связи в военном институте дополнительного профессионального образования в Санкт-Петербурге", - пояснил диктор.

Следом прошли морские тральщики "Ковровец" и "Железняков". Их задача - поиск и уничтожение мин, и они продемонстрировали, как подрезают скрытые на глубине бухты заряды и подрывают их. В этот момент над бухтой неожиданно раздался грохот, из воды около выхода в открытое море поднялись несколько фонтанов воды - мины были уничтожены, чтобы дальше могли идти основные силы флота. "Ой, как неожиданно! Даже сердце в пятки ушло", - воскликнула маленькая девочка в толпе зрителей. "Наоборот, круто!" - восторженно отзвался ее брат.

Первой в надводном положении прошла субмарина "Колпино" проекта 636. По итогам прошлого года ее экипаж признали лучшим на Черноморском флоте. "Эти подводные корабли обладают большой дальностью и автономностью плавания, эффективными радиотехническими и навигационными комплексами, вооружены современным ракетным комплексом "Калибр", боевая эффективность которого сильно удивила и наших друзей, и наших недругов", - отметил диктор.

Авиаторы ЧФ продемонстрировали приемы по доразведке береговой обороны бомбардировщиками под прикрытием истребителей, поиску и уничтожению подлодок вертолетами, авиационную подготовку при высадке десанта. А фрегаты ЧФ показали ракетный удар по условному отряду боевых кораблей противника. В конце праздника пожарно-спасательное судно показало "фонтан", а буксиры исполнили "вальс". Парашютисты выполнили групповой прыжок с дымами и флагами.