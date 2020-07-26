Операцию по подъему затонувшей в Крыму бронемашины отложили до 27 июля из-за погоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Операцию по подъему со дна Керченского пролива затонувшей бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2) отложили с воскресенья на понедельник в связи с метеообстановкой, сообщил ТАСС представитель межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" (ВТО) Андрей Коннов.

"Да, сейчас ведем переговоры с рядом компаний и организаций, но сегодня неблагоприятная метеорологическая обстановка, поэтому мы не можем приступить к работам на воде. Никто не идет с нами на компромисс, оно и понятно - техника безопасности. А завтра обещают полный штиль. Мы рассчитываем, что извлечем ее в понедельник", - сказал Коннов.

Бронемашина затонула 25 июля при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, находящиеся в ней шесть человек были спасены. Причиной, по словам организаторов акции, стали погодные условия: сильный боковой ветер и течение.

Акция в честь Керченского десанта

Первая акция "Керченский десант "Дорога мужества" состоялась 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 км участники преодолели за 2 часа 50 минут. Керченский десант вошел в Книгу рекордов России как "Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2".

Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября - 11 декабря 1943 года) проводилась для освобождения города и порта Керчь, овладения портом Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Ее продолжительность составила 40 суток. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.