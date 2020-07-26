Умерла автор статьи "Не могу поступиться принципами" Нина Андреева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Писательница Нина Андреева, ставшая известной в годы перестройки публикацией статьи "Не могу поступиться принципами", в которой выступила против политики Михаила Горбачева, умерла в Санкт-Петербурге. Об этом на своем сайте сообщил ЦК Всесоюзной партии большевиков, генеральным секретарем которой она являлась.

"После тяжелой болезни ушла из жизни Нина Александровна Андреева, генеральный секретарь ЦК Всесоюзной Коммунистической партии большевиков", - говорится в сообщении.

Андреева родилась 12 октября 1938 года в ленинградской рабочей семье, ее отец погиб на фронте. Она окончила школу с золотой медалью, Ленинградский технологический институт с отличием, стала кандидатом технических наук.

С 1966 года Нина Андреева была членом КПСС. Ее статья-письмо, ставшая знаменитой, была опубликована 13 марта 1988 года в газете "Советская Россия". Она вызвала большой общественный резонанс в СССР и за рубежом. Ее перепечатали около 800 изданий. Статью рассматривали на заседании Политбюро ЦК КПСС.

В мае 1989 года Нина Андреева возглавила Всесоюзное общество "Единство - за ленинизм и коммунистические идеалы", на конференции которого было выражено политическое недоверие Горбачеву с требованием исключить его из КПСС. В ноябре 1991 года была создана Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков (ВКПБ), ставившая своей целью "возрождение большевизма, революционного марксистского направления, созданного и выпестованного В. И. Лениным и И. В. Сталиным".

Андреева была автором книг "Неподаренные принципы", "За большевизм в коммунистическом движении", "Будущее - за социализмом".