Главный военно-морской парад прошел в Кронштадте

КРОНШТАДТ, 26 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад прошел в воскресенье в Кронштадте с ограниченным числом зрителей, что вызвано санитарно-эпидемическими нормами.

По акватории Большого Кронштадтского рейда прошло 11 кораблей, подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и спасательное судно "Нина Соколова". Начал проходку ракетный катер "Чувашия", за ним прошли малые ракетные корабли "Пассат", "Ливень", малые противолодочные корабли "Казанец" и "Уренгой", патрульный корабль "Василий Быков", корвет "Стойкий", большие десантные корабли "Королев" и "Минск", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

После проходки кораблей над акваторией пролетели группы морской авиации. Как уточнили в пресс-службе Западного военного округа, в составе группы находились 40 самолетов и вертолетов.

Несмотря на то что количество зрителей парада было ограничено, жители и гости Кронштадта растянулись по набережным на сотни метров. Здесь в воскресенье выдалась ясная и теплая погода (около 20 градусов).

В торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота РФ приняли участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Всего в военно-морских парадах 26 июля приняли участие 15 тыс. человек, 219 кораблей различных классов, 71 воздушное судно, 126 единиц боевой техники.

Перед началом парада в Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на комендантской пристани Петропавловской крепости в режиме видео-конференц-связи принял доклады командующих флотами и доложил о готовности Военно-морского флота к проведению парада президенту РФ, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину.