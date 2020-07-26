Участники онлайн-форума "Машук-2020" смогут получить работу в более чем 20 компаниях СКФО

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Участники Северо-Кавказского молодежного онлайн-форума "Машук-2020" пройдут карьерную мастерскую, на которой будут представлены более 20 работодателей округа. После собеседования молодежь сможет получить работу или пройти стажировку в этих компаниях, сообщили журналистам в пресс-службе форума.

"Изюминкой карьерной мастерской "ПРОфессионалы.РФ" станет ярмарка вакансий, на которой более 20 работодателей округа проведут собеседования со всеми, подавшими заявки. Лучшие из соответствующих квалификационным требованиям смогут получить предложения о работе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, регистрация на карьерную мастерскую продлится до 13 августа. "В мастерской участники получат уникальную возможность под руководством опытных модераторов попробовать себя в решении реальных практических задач от крупнейших работодателей России и Северного Кавказа и презентовать свои идеи руководителям организаций. Самые интересные решения будут воплощены в жизнь, можно получить предложение о работе или стажировке", - отмечается в пресс-релизе.

На мастер-классах и практических занятиях участники вместе с экспертами обсудят, какие компетенции будут востребованы в будущем и как их развивать. Кроме того, участники мастерской смогут получить индивидуальную карьерную консультацию.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа.