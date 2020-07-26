Детский лагерь под Астраханью приостановил работу из-за вспышки коронавируса

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Детский лагерь "Астраханские зори", возобновивший работу после ограничительных мер на территории Астраханской области, закрыли из-за вспышки коронавируса в учреждении. Там заразились пять сотрудников лагеря, сообщили журналистам в администрации губернатора в воскресенье.

"С сегодняшнего дня, 26 июля, детский лагерь "Астраханские зори" приостановил свою работу в связи с выявлением у пяти сотрудников учреждения положительных результатов анализа на COVID-19. Данные работники помещены в изолятор, при этом у них отсутствуют клинические симптомы заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все дети и персонал лагеря проходят обследования в Приволжской и Камызякской больницах, они будут наблюдаться по месту жительства как контактные лица.

"Работа лагеря "Астраханские зори" возобновится после проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий", - отметили в администрации.

В Астраханской области, по данным регионального Минздрава, зафиксировано 4 437 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 4 375 человек, 43 пациента умерли.