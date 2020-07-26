В КЧР откроется первый центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

ЧЕРКЕССК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют открыть первый в регионе мобильный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Лаборатория безопасности". Об этом ТАСС сообщил инспектор управления ГИБДД МВД по КЧР Ибрахим Токов.

"В Карачаево-Черкесской Республике состоится открытие республиканского центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием комплекса "Лаборатория безопасности" на базе КЧР ГБПОО [государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение] "Аграрно-технологический колледж". Мобильный комплекс регулярно будет выезжать в образовательные учреждения всех районов республики", - рассказал он.

Токов отметил, что центр позволит работать с детьми самого разного возраста, дошколятами и школьниками. Открытие центра запланировано в октябре.

Как сообщили в Министерстве образования и науки КЧР, реализация проекта поможет привить юным жителям региона навыки безопасного поведения на дорогах и быть готовыми к участию в интенсивно развивающейся транспортной среде региона.

Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Лаборатория безопасности" реализуется Госавтоинспекцией МВД, Российским союзом автостраховщиков, экспертным центром "Движение без опасности" при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства транспорта РФ.