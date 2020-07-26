Хабаровский край откроет детские лагеря на следующей неделе

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Детские лагеря планируется открыть в Хабаровском крае на следующей неделе. Соответствующее разрешение регион получил от главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, сообщил в воскресенье врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время разговора с участниками акции в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала.

"По телефону связался с Анной Юрьевной Поповой, она - санитарный врач главный. Задал ей вопрос, что будем делать с детскими оздоровительными лагерями. На что был получен ответ, что мы можем их открыть на следующей неделе, несмотря на то, что рост заболеваемости есть, среди детей динамика нормальная", - сказал Дегтярев, уточнив, что намерен подписать соответствующее постановление в ближайшие дни.

В Хабаровском крае несогласованные акции в поддержку Фургала проходят с 11 июля. При этом в регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения - люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. Дегтярев ранее назвал ситуацию в крае тревожной.

В Хабаровском крае зарегистрировано свыше 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 52 человека умерли. По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости сейчас в регионе равен 500 случаям на 100 тыс. населения при общероссийском показателе в 541, а по Дальневосточному федеральному округу - 431.