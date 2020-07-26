Дегтярев заверил, что продолжит начатые Фургалом социальные программы в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что продолжит эффективные программы, начатые его предшественником, арестованным экс-губернатором Сергеем Фургалом. Это, например, строительство жилья для бывших воспитанников детских домов, сообщил он в воскресенье во время встречи в Хабаровске с участниками акции в поддержку Фургала.

"Программу по сиротам <...> смотрел, Сергей Иванович [Фургал] с мертвой точки ее сдвинул, но пока есть проблемы. Я считаю, что это одна из приоритетных тем. Все, что Сергей Иванович на этом поприще сделал, я продолжу", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос одного из участников акции о программе для детей-сирот.

Ранее региональные власти сообщали, что в 2021-2022 годах в Хабаровском крае продолжат строительство 60 многоквартирных домов для выпускников детских домов и бюджетников. Их планировали построить в Хабаровске, Комсомольском, Бикинском, Ульчском, Солнечном, Николаевском и Верхнебуреинском районах.

Как ранее отмечал Фургал, проблема с жильем для сирот в Хабаровском крае назревала долгие годы. Ее пытались решить за счет покупки квартир на вторичном рынке, однако в регионе отмечается дефицит такого жилья, и на него выросли цены. В этом году квартиры в ранее построенных домах и квартиры на вторичном рынке получат более 150 выпускников детских домов. В 2020 году также планируется начать строительство 17 домов на 414 квартир с вводом в эксплуатацию в ближайшие два года.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев. Во вторник он прибыл в регион. В воскресенье Дегтярев впервые вышел к участникам акций в поддержку Фургала, которые с 11 июля ежедневно проходят в Хабаровске.