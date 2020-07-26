На Европейской олимпиаде по физике школьники из России завоевали пять медалей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские школьники завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде по физике. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале "Большая перемена РФ", который ведут представители Минпросвещения.

"Три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую получили российские школьники на Европейской олимпиаде по физике. Соревнование проходило в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Итоги соревнования были подведены 26 июля на онлайн-церемонии закрытия. Всего в олимпиаде принимали участие представители более 50 стран мира.

Европейская олимпиада по физике проводится с 2017 года по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Каждую страну на соревновании может представлять команда не более чем из пяти школьников не старше 20 лет и одного руководителя.