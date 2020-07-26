В Кронштадте открыли первый объект парка "Остров фортов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Церемония торжественного открытия аллеи героев российского флота, на которой представлены 13 выдающихся флотоводцев и мореплавателей, состоялась на территории музейно-исторического парка "Остров фортов" в Кронштадте. Открытие главного объекта первой очереди парка приурочено к празднованию Дня ВМФ в Кронштадте.

"Мы надеемся, что аллея порадует всех, в первую очередь, моряков, людей, которые относятся к флоту, которые любят флот. А Кронштадт весь состоит из таких людей", - сказала член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу во время открытия аллеи.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, вице-адмирал Владимир Касатонов, актер, режиссер, общественный деятель Константин Хабенский, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков.

Аллея героев российского флота, ставшая центральным пространством исторического парка, представлена "дорогой времени" - личностями, через которых отражаются исторические эпохи. Экспозиции, посвященные военно-морским деятелям, размещены в специальных нишах, в каждой из которых расположены объекты, символизирующие эпохи и достижения представленных героев. Среди них - штурвал, пушки и мортира, якорь во льдинах Антарктиды, секстант, Георгиевский крест из пушечных ядер, пробивающий броню снаряд, морские мины, гребной винт корабля, старт крылатой ракеты и декоративный водопад, на поверхности которого расположен макет подводной лодки. Имена героев были выбраны посредством голосования в интернете, в котором приняли участие более 50 тыс. человек из 80 стран.

После экскурсии, проведенной Ксенией Шойгу, Руслан Цаликов особо отметил создателей проекта, которые в рекордно короткие сроки выполнили основные работы по благоустройству территории. "Это абсолютно задористая, искренняя команда людей, которая занимается этим большим грандиозным проектом, который называется "Остров фортов", - сказал Цаликов, - Я уверен, что здесь все получится как надо".

Во время торжественной речи Константин Хабенский выразил надежду на то, что историко-культурный кластер будет не только данью памяти героям флота, но и станет площадкой для культурных событий. "Это прекрасная аллея. Имена адмиралов и фрагменты из их эпохи. Но здесь самое главное - детский лагерь. Здесь жизнь, которая будет постепенно наполнять, захлестывать, придавать жизнь всему тому, что мы сейчас видим", - сказал он.

Военно-исторический парк в Кронштадте

В апреле 2019 года Минобороны РФ и правительство Санкт-Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов", которая и занимается созданием аллеи. Проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, детские сады, а также создание научных и образовательных площадок, в том числе лицея с инженерным уклоном в рамках частичной передислокации Военно-морской академии имени Степана Макарова. "Мы планируем, что создадим этим кластером как минимум полторы тысячи рабочих мест", - рассказала Ксения Шойгу.

На территории парка с 1 июля работает учебно-спортивный палаточный комплекс "Лагерь настоящих героев", установлены архитектурные элементы парка и объекты для отдыха с детьми, в том числе детская площадка площадью 1000 кв. м., панорамные качели с единовременной посадкой на 24 человека и веревочный парк.

Важной составляющей проекта является реставрация кронштадтских фортов "Император Александр I", "Император Петр I" и "Кроншлот", входящих в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

По словам Ксении Шойгу, первую очередь парка планируют открыть 8 августа.

В мае 2021 года начнутся работы по строительству инвестиционных и социальных объектов. Сдача первой очереди проекта запланирована на конец 2021 года, завершение строительства кластера - на конец 2024 года. 10 июля состоится открытие детского палаточного лагеря с военно-спортивным уклоном на 60 человек.