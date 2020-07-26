В селе в Самарской области ввели режим ЧС в связи со вспышкой африканской чумы свиней

ТАСС, 26 июля. Власти Кинель-Черкасского района Самарской области ввели режим ЧС муниципального характера в одном из сельских поселений после выявленных фактов гибели свиней от африканской чумы (АЧС), сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 13:50 (12:50 мск) 26 июля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что на территории частного подворья в муниципальном районе Кинель-Черкасский установлен факт гибели трех голов свиней. По результатам исследований получен положительный результат на африканскую чуму свиней", - сказано в сообщении.

По информации министерства, решением главы района с 26 июля вводится режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. "Граница зоны ЧС определена в пределах границ сельского поселения Кинель-Черкассы", - сказано в сообщении.