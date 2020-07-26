Спасатели обратились к жителям Бурятии за помощью в поисках пропавшего в горах Ан-2

ТАСС, 26 июля. Спасатели МЧС обратились к населению за помощью в поисках самолета Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из поселка Кырен в Бурятии. К поискам самолета в труднодоступной местности присоединилось третье воздушное судно, вертолет "Робинсон", их осложняет непогода, сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС Бурятии.

"Ежедневно с 20 июля с применением авиации осуществляется обследование труднодоступной местности. В настоящее время задействовано три воздушных судна. Поисковые работы затруднены неблагоприятными погодными условиями", - приводятся на сайте слова заместителя начальника центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Бурятии Александра Балаганского. Он также обратился ко всем, кто обладает "какой-либо информацией о местонахождении воздушного судна" с просьбой "сообщить ее незамедлительно".

Уточняется, теперь поиски ведут не только вертолет Ми-8 и самолет Ан-2, но и вертолет "Робинсон" R-66. Площадь обследованной за все время поисков территории составила более 10,7 тыс. кв. километров. Поиски ведутся в юго-западных районах Бурятии, 20 июля они велись также в Черемховском районе Иркутской области.

Наземные поиски осложняются отсутствием сведений о точном маршруте полета и горно-таежной местностью. "В случае обнаружения воздушного судна в постоянной готовности к реагированию находятся спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, также вертолет Ми-8 МЧС России", - отмечается в сообщении.

Самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь. Самолет должен был облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить область авиаобработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились шесть человек - два члена экипажа данного воздушного судна и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс", которые позже должны были принять участие в обработке лесов. Самолет 1984 года выпуска находился в "идеальном состоянии", а экипаж имеет большой опыт полетов, сообщали ТАСС в авиакомпании "Феникс".

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").