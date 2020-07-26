Кадыров заявил, что в Чечне борются за права человека, а не нарушают их

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Права человека в Чечне не нарушают, а соблюдают, о чем свидетельствует прекращение войны, уничтожение терроризма и мирное развитие в регионе. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1 " в воскресенье, комментируя санкции, введенные против него американскими властями.

"Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут [за то], что я боролся с терроризмом, а они под санкции. Несправедливо", - сказал Кадыров.

Он отметил, что благодаря президенту Владимиру Путину в республике удалось навести порядок и население чувствует себя спокойно.

"Закончили войну, должны радоваться. Афганистан - около 2 млн погибших, сколько идут военные действия, не может Америка ничего сделать. А мы, благодаря Путину, навели порядок, мирно живем, развиваемся, 1,5 млн населения спокойно живет, <...> а им это не нравится", - добавил глава республики.

Супруга главы Чечни Медни Кадырова отметила, что ее жизнь с введением санкций не изменилась. "Ничего не изменилось, даже лучше стало после санкций. Была домохозяйкой и остаюсь. Мои дочери и я политикой никогда не занимались. От этих санкций нам смешно", - сказала она.

Госдепартамент США 20 июля объявил о введении визовых санкций против Кадырова. Они применены в соответствии с законом, предусматривающим запрет въезда на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также на дочерей Айшат и Хадижат. Кадыров на этой неделе сначала пригласил в Чечню госсекретаря США Майкла Помпео, а затем заявил о санкциях против него и запретил въезд в республику.