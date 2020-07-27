Власти Калмыкии разрешили работу объектов общепита

ЭЛИСТА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Калмыкии решили продлить введенные из-за коронавируса ограничения на две недели, при этом разрешив работу объектов общепита и оставшихся магазинов непродовольственных товаров, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Бату Хасиков.

"Продлеваем второй этап режима ограничений на две недели, но вместе с тем разрешаем работу объектов общепита и оставшихся магазинов непродовольственных товаров. При этом обращаю внимание на то, что возобновляющие свою деятельность организации должны неукоснительно соблюдать противоэпидемические требования Роспотребнадзора и принятые в стране и Калмыкии нормативные документы. Контролировать будем очень внимательно", - написал Хасиков.

В указе "О внесении изменений в указ главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия", опубликованном на официальном сайте главы региона, режим самоизоляции продлен до 9 августа включительно. Ранее он был продлен до 26 июля включительно. Республика с 7 июня находится на втором этапе снятия ограничительных мер.

Глава республики уточнил, что сейчас 95% зарегистрированных в республике субъектов МСП уже имеют разрешение на ведение деятельности, и это без учета сферы общественно питания. Половина субъектов предпринимательства и вовсе не приостанавливали свою деятельность в период пандемии.

"Продолжаем работу над укреплением системы контроля по соблюдению противоэпидемических предписаний. Сформированы сводные группы из уполномоченных органов госвласти. Группы будут проводить ежедневные проверки, согласно общему плану. Основными объектами проверок остаются места с наибольшим проходным потоком людей", - добавил Хасиков, поблагодарив Роспотребнадзор, МВД и прокуратуру за содействие в совершенствовании системы контроля над ситуацией.

По данным оперативного штаба Калмыкии на воскресенье, в регионе зарегистрировано 2 510 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, из них восемь - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 1 673 человек, умерли 37 пациентов.