В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июля. /ТАСС/. Власти бразильского штата Парана на юге страны заинтересовались российской вакциной от коронавируса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил посол России в Бразилии Сергей Акопов.

"В пятницу посольство в сопровождении почетного консула России в штате Парана посетил представитель правительства региона, глава гражданской канцелярии губернатора Гуто Силва. Он обозначил заинтересованность в российской вакцине от коронавируса", - сказал дипломат. Как пояснил Акопов, собеседники интересовались возможностью не только приобретения препарата, но и его совместной разработки, испытаний и производства на территории штата, с учетом научно-производственной базы региона, для его дальнейшего распространения в Бразилии.

"Это был очень позитивный контакт. Мы в свою очередь рассказали им о ведущихся в России работах и широком международном сотрудничестве", - отметил дипломат.

В минувшую среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, сообщил, что "четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии". "Это Центр Гамалеи и Минобороны. Два [учреждения] также готовятся к началу испытаний, это "Вектор" и НИИ вакцин и сывороток", - уточнил Мишустин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16 млн человек, свыше 644 тыс. умерли. Бразилия занимает второе место в списке стран с числом инфицированных (2 394 513) и смертей (86 449) в результате заражения, уступая лишь США.