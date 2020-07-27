В Гидрометцентре сообщили, что риск возникновения лесных пожаров снизится на этой неделе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Температура на большинстве территории России будет близка к климатической норме до конца июля. Это приведет к снижению уровня пожароопасности повсеместно, исключением станет лишь Дальневосточный федеральный округ, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если посмотреть на прогностическую карту всей территории страны, то окажется, что температурный фон близок к обычным значениям (климатической норме - прим. ТАСС) практически повсеместно до конца месяца. В связи с этим уменьшится уровень пожароопасности. Пожалуй, исключение составит только Дальневосточный федеральный округ", - сообщил он.

Однако, по-прежнему аномально тепло будет на северо-востоке европейской территории.

"Там по-прежнему антициклон управляет погодой, потому солнечные лучи будут прогревать подстилающую поверхность", - отметил Вильфанд.