В Роскачестве дали рекомендации, где лучше хранить хлеб

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты Роскачества рекомендует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем, чтобы избежать возникновения плесени. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты считают, что лучше хлеб хранить в темном и сухом месте. Хлебницу лучше не ставить на окне или у плиты. Идеальной будет температура в 20-25 градусов и влажность воздуха не выше 70%. Хлеб в полимерной упаковке лучше не хранить на солнце – из-за этого в ней образовывается конденсат.

Нарезанный и упакованный хлеб больше подвержен плесневению, так как при нарезке увеличивается площадь доступных для плесени поверхностей, отметили в Роскачестве.

Плесень может появиться минимум за 24 часа на пшеничных изделиях, приготовленных без опары и закваски, не ранее 36 часов на приготовленных с опарой и закваской, и спустя 40 часов на ржано-пшеничном и ржаном хлебе. Пшеничный и ржаной хлеб, по словам экспертов, после выпечки не может заплесневеть сутки.

Эксперты считают, что хлеб безопасен до появления колонии на его поверхности – маленькой белой, слегка пушистой "точки". Удалить ее с хлеба будет недостаточно. Наличие плесени можно определить по легкому прогорклому запаху хлеба.

Плесневые грибы производят вещества, которые могут оказывать токсическое или даже канцерогенное действие, они могут вызвать аспергиллез, бронхиальную астму и способствовать появлению перекрестной аллергии.