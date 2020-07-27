В ЕАО на оплачиваемые общественные работы трудоустроят 77 безработных

ТАСС, 27 июля. Власти Еврейской автономной области помогут в трудоустройстве 77 оставшимся без работы в пандемию местным жителям. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника управления трудовой занятости населения правительства региона Виктор Березовский.

"В Еврейской автономии мы реализуем два мероприятия, направленные на помощь гражданам, потерявшим или ищущим работу, а также находящимся под риском увольнения. На это будет направлено порядка 6,4 млн рублей из Резервного фонда правительства РФ и областного бюджета. На общественные оплачиваемые работы смогут трудоустроиться 77 человек", - сказал Березовский.

Люди будут задействованы в благоустройстве городов и поселений, ремонте образовательных учреждений, рабочие места будут предоставляться и по другим направлениям.

Березовский уточнил, что в рамках выделенных средств также будет организовано временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. "Это 31 человек. Мера поддержки коснется тех, кто работает неполный рабочий день, ушел в отпуск без сохранения зарплаты, попадает под высвобождение", - сказал Березовский.

На учете в центрах занятости в области состоит более 3,3 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составляет 4,37% - примерно в три раза больше, чем в том же периоде прошлого года. В управлении трудовой занятости населения областного правительства сообщили, что параллельно мерам поддержки, предусмотренным для безработных во время пандемии, в регионе реализуется госпрограмма по содействию занятости населения и обеспечению безопасности труда. По ней на организацию оплачиваемых общественных работ на этот год в областном бюджете предусмотрены 275,6 тыс. рублей. Трудоустроено будет 185 человек, часть уже получили работу.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным властям совместно с Банком России принять необходимые меры, чтобы рынок труда полностью восстановился к 2021 году после ситуации с пандемией.