Шесть морей "зацвели" в России в конце июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Зафиксировано необычное цветение воды в морях Северного Ледовитого океана, омывающих берега России. Из-за раннего таяния льда в них появилось большое количество фитопланктона, который защищает планету от глобального потепления, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россию омывают шесть морей Северного Ледовитого океана: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское.

"Дело в том, что моря Северного Ледовитого океана, прилегающие к территории нашей страны, рано освободилась от льда. Сейчас там его мало, солнечные лучи проникают в поверхность морей, и начинается процесс их поглощения живыми существами. Таким образом, появляется фитопланктон. Моря сейчас, если смотреть на спутниковые карты, будто зацвели. Это явное указание, что планктона очень много. И это необычно в конце июля", - сообщил он.

По словам Вильфанда, это явление является положительным, так как фитопланктон способствует увеличению количества рыбы и поглощает углекислый газ, который способствует глобальному потеплению.

"Если много планктона, значит и рыбы много, поэтому они [моря] станут более рыбопромысловыми. Второе - планктон поглощает углекислый газ, главный парниковый газ. Это, получается, такой некий элемент защиты от глобального потепления. Факт удивительный, что в конце июля моря Северного Ледовитого океана зацвели", - отметил метеоролог.