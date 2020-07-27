Стивен Сигал интересуется дальневосточным гектаром в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /ТАСС/. Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал во время посещения Республики Бурятия сообщил, что интересуется программой "Дальневосточный гектар", по которой можно получить земельный участок. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии в понедельник по итогам пресс-конференции актера.

Стивен Сигал прилетел в Бурятию 21 июля с целью посетить озеро Байкал, Иволгинский дацан, познакомиться с культурой и традициями старообрядцев.

"Стивен Сигал не исключает своего участия в "Дальневосточном гектаре". Звезда Голливуда хотел бы заниматься в Бурятии обучением детей боевым искусствам и защищать Байкал", - говорится в сообщении.

За время реализации программы "Дальневосточный гектар" земельные участки в Бурятии получили 2,1 тыс. человек, в Забайкальском крае - 3,2 тыс. человек. Чаще всего землю берут под индивидуальное жилищное строительство. В Забайкалье высокая активность подачи заявлений на дальневосточный гектар объясняется тем, что вокруг Читы - столицы региона - отсутствует буферная зона, закрытая от предоставления земельных участков. Землю можно взять в получасе езды от центра Читы. Ведется работа по сокращению буферной зоны вокруг столицы Бурятии Улан-Удэ.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" - местные жители могут получить участки за 42 дня с момента подачи заявки, при этом они на пять лет освобождаются от земельного налога. С 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получили все жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 августа 2020 года получат жители остальных регионов России и соотечественники, живущие за рубежом.