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Синоптики рассказали, какая погода ожидает отдыхающих на Черном море

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшую неделю температура воды будет достигать 27 градусов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Отдыхающих на курортах Черного моря ожидает комфортная погода в ближайшую неделю - температура воды будет достигать 27 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На курортах замечательная, очень теплая погода и теплая вода. В Туапсе, Геленджике, Сочи - 27 градусов температура воды", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура воздуха на курортах Черного моря тоже весьма комфортная - около 30 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы.

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