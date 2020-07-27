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Полиция в Чите проверит ролик с подростком, который прикуривал от свечи в церкви

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись случившегося

ЧИТА, 27 июля. /ТАСС/. Полиция в Чите проведет проверку размещения в социальных сетях ролика, на котором подросток прикуривает от церковной свечи в соборе, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

"В управлении МВД России по Забайкальскому краю проводится проверка по факту размещения в соцсетях данной видеозаписи", - сказали в пресс-службе.

По информации регионального портала "Чита.Ру", в ролике, который автор выложил в социальных сетях, двое подростков заходят кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите, затем один из молодых людей прикуривает сигарету от свечи.

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РоссияЗабайкальский край
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