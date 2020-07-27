Австралия подозревает Google в незаконном сборе персональных данных пользователей

ТАСС, 27 июля. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) начала судебные разбирательства в отношении американской корпорации Google по подозрению в обмане австралийских пользователей с целью получения согласия на увеличение масштабов сбора и использования персональных данных для улучшения эффективности рекламного бизнеса. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе австралийского регулятора.

Речь идет о сборе информации, касающейся деятельности пользователей в интернете, не связанной с ресурсами Google. "ACCC утверждает, что Google ввел в заблуждение пользователей, когда не смог проинформировать и получить их четкое и осознанное согласие на начало в 2016 году совмещенного сбора персональных данных из пользовательских аккаунтов Google и информации о деятельности граждан на сайтах, не относящихся к Google, для того, чтобы с помощью технологий компании, а ранее технологий [рекламной] компании DoubleClick, демонстрировать рекламу", - говорится в тексте.

Австралийский регулятор отмечает, что Google, начиная с 2016 года, в недостаточной степени оповещала пользователей об изменениях в своей политике соблюдения конфиденциальности. Согласно подсчетам ACCC, из-за действий американской корпорации были нарушены пользовательские права миллионов австралийцев.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).