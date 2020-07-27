NYT: сотрудничающий с Facebook украинский сайт обвинили в связях с ультраправыми

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Американская компания Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, в апреле начала пользоваться услугами сотрудников украинского сайта StopFake для проверки публикуемых сообщений на достоверность, ранее в текущем месяце его обвинили в связях с ультраправыми. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The New York Times.

Как следует из материала, задача сотрудников StopFake состоит в том, чтобы выявлять недостоверные публикации, в том числе пропагандистского характера, и ставить на них соответствующие пометки. Представители StopFake обязались соблюдать при этом принципы нейтральности и беспристрастности.

Газета отмечает, что украинский сайт "Заборона" в начале июля опубликовал материал, в котором сообщается о наличии связей между сотрудниками StopFake и представителями ультраправых движений в стране. В их числе лица, которые публично отрицают Холокост. В статье The New York Times констатируется, что позже одна из авторов указанной публикации на сайте "Заборона" Екатерина Сергацкова заявила, что была вынуждена покинуть Украину из-за угроз в ее адрес.

В материале The New York Times приводится комментарий представителя одного из подразделений журналистского исследовательского центра Института Пойнтера (штат Флорида) Бейбарса Орсека. Данное подразделение, в частности, курирует некоторые сферы сотрудничества между Facebook и организациями, проверяющими материалы в соцсети на достоверность. Орсек отметил, что в свете публикации "Забороны" будет проведена оценка работы StopFake.

Газета отмечает, что сотрудники StopFake с апреля провели около 200 проверок сообщений и публикаций в Facebook на украинском и русском языках. Некоторые из них касаются "украинской национальной идентичности". В одном случае сотрудники StopFake, в частности, посчитали недостоверной реплики пользователей о том, что большая часть украинцев считают День Победы праздником, в другом - материал, в котором приводится мнение, что на Украине "очень много русских людей".

Издание приводит ряд комментариев экспертов. Сотрудник американской организации Freedom House Мэтью Шаф, в частности, отметил, говоря о специалистах, которым Facebook поручает проверять информацию на достоверность: "Следует задать вопрос - заслуживают ли эти люди нашего доверия". Приглашенный лектор Венского университета Антон Шеховцев, изучающий ультраправые движения в Европе, отметил, что не считает StopFake организацией такой направленности. Вместе с тем он выразил сомнения в том, что данный сайт можно назвать беспристрастным.