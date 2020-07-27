В Японии умер дизайнер Кансай Ямамото, создававший костюмы для Дэвида Боуи

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Японский дизайнер одежды и организатор масштабных развлекательных шоу Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

В последние месяцы он боролся с острым миелоидным лейкозом.

Кансай Ямамото родился в феврале 1944 года. Он учился в университете Ниппон, а также в нескольких дизайнерских ателье, где изучал моду. Расцвет его карьеры в качестве модельера пришелся на 70-е и 80-е годы прошлого века. Ямамото сотрудничал с Элтоном Джоном, Стиви Уандером, создавал яркие футуристические костюмы для выступлений Дэвида Боуи. В то время показы его коллекций устраивали в Лондоне, Париже, Нью-Йорке.

В начале 1990-х годов он стал продюсером и начал организовывать масштабные развлекательные мероприятия. Его шоу, в которых сочетались музыка, танцы, акробатика, элементы японских фестивалей, проводились по всему миру, в том числе в России. Такое шоу в 1993 году в Москве собрало около 120 тыс. человек.

Ямамото успел проявить себя и в промышленном дизайне, разработав в 2010 году внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита. В последние годы он сотрудничал с Louis Vuitton при создании коллекции с использованием сюжетов из японского искусства и театра кабуки.