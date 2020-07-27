Российские ведомства начали закупать парашюты "Шанс" для эвакуации из высоток

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские министерства начали закупать новейшую парашютную систему "Шанс" разработки холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех), благодаря которой люди смогут покинуть высотные здания в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе холдинга.

"Парашютные системы "Шанс" уже начали покупать в России, конкретно в Москве, отдельные министерства. Мы также проводим мероприятия по продвижению парашюта на международный рынок. Однозначно, эта продукция будет востребована и за рубежом, потому что в критических ситуациях, когда в высотных зданиях происходят пожары, пока ничего лучше не придумано", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

Парашют "Шанс" разработан московским НИИ парашютостроения, он позволяет десантироваться с высоты стандартного девятиэтажного дома - от 33 метров. В парашюте используется самая современная ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. В "Шансе" три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также автоматическая система стабилизации тела, благодаря которой парашютом сможет воспользоваться даже человек, не имеющий навыков десантирования. Кроме того, в конструкцию внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу складываться при контакте со зданием.