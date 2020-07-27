В Петербурге с 27 июля возобновляют работу ТЦ, заведения общепита и туроператоры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры, а также детские сады возобновляют работу в Санкт-Петербурге с понедельника. Это следует из опубликованного постановления городского правительства.

"Предоставление в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров услуг гражданам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, вне обособленного помещения для оказания указанных услуг. Деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания", - указано в документе.

Помимо восстановления работы туроператоров, с 27 июля на территории Санкт-Петербурга снимаются ограничения на проведение экскурсий. В торговых и торгово-развлекательных центрах смогут открыться бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, при наличии обособленных помещений и торговых залов. Откроются детские игровые комнаты - как в торговых центрах, так и в заведениях общественного питания. Объекты развлечения и досуга в ТЦ пока остаются закрытыми. Сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования.

Примерочные в магазинах одежды можно открыть только при термической обработке одежды после каждой примерки, заполняемости примерочной зоны в шахматном порядке, ее оснащении кожными антисептиками и дозатором, обеспечении масками и перчатками сотрудников, обслуживающих примерочные, а также нанесении разметки для соблюдения социальной дистанции. Смогут открыться с 27 июля и заведения общественного питания. Заведениям предстоит разместить столы на расстоянии не менее 1,5 м, обрабатывать дезинфицирующими средствами обеденные столы и все предметы сервировки стола, включая меню, после каждого посетителя. В городских ЗАГСах смогут одновременно присутствовать до 30 человек.

Снимается запрет на работу частных музеев и выставочных залов, могут начать работу аквапарки, в том числе, снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах. Возобновление деятельности указанных организаций возможно только после оформления уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности. Также они должны обеспечить использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук (за исключением посетителей аквапарков и организаций физкультуры и спорта, детских игровых комнат и предприятий общественного питания), соблюдение необходимых санитарных мер и дистанции между гражданами не менее 1,5 м.

С 27 июля также снят запрет на посещение парков и лесов города. До 16 августа в Санкт-Петербурге сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий.

Туриндустрия Петербурга готовится принимать гостей

В период пандемии коронавируса туристическая отрасль оказалась наиболее пострадавшей среди иных видов экономической деятельности как в России, так и за рубежом, но даже в сложившейся ситуации индустрия Санкт-Петербурга готова постепенно возвращать гостей в безопасный город с присущим ей гостеприимством, считает председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Наша главная задача сегодня сделать так, чтобы сфера туризма города смогла не только выйти из существующих ограничений, но и сохранить высокий уровень качества предоставляемых услуг в условиях изменения эпидемиологической обстановки. Город снова должен стать востребованным направлением для отдыха, при этом мы понимаем, что безопасность - самое главное", - сказал ТАСС глава комитета.

По поручению губернатора разработана дорожная карта возобновления работы сферы туризма и индустрии гостеприимства. Петербург также первым среди российских городов и одним из первых в мире присоединился к международной инициативе Safe Travels (Безопасное путешествие). В рамках этой программы ответственные представители туристической отрасли и сопредельных сфер получают специальный QR-код, информирующий о соблюдении всех необходимых протоколов и требований для обеспечения безопасного пребывания на территории региона.

По данным комитета по развитию туризма, к программе уже присоединились около 60 гостиниц, санаториев и туроператоров. Об участниках программы можно узнать на официальном туристском портале Visit-Petersburg, где размещена интерактивная карта города с фотографиями, подтверждающими соблюдение стандартов.

В новость внесены изменения (08:41 мск) - добавлены подробности о работе туриндустрии.