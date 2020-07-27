Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за угрозы природных пожаров

ТАСС, 27 июля. Спасатели Магаданской области в понедельник объявили экстренное предупреждение на 28-30 июля в восьми городских округах региона в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью. Об этом сообщается на сайте пожарно-спасательного центра региона.

"По информации центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций пожарно-спасательного центра, 28-30 июля 2020 года с учетом прогнозируемой высокой пожарной опасностью по условиям погоды наибольший риск возникновения ЧС, обусловленный природными пожарами, сохраняется в Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском, Сусуманском, Среднеканском, Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в этом году на территории Колымы наблюдается аномально высокая грозовая активность. Большая часть гроз проходит без осадков, вызывая пожары в лесной зоне. За вторую половину июня синоптики зафиксировали более 65 гроз, из них свыше 45 - без дождя.

В июне на Колыме зафиксировано более сотни пожаров, большая часть произошла из-за возгорания травы или мусора.