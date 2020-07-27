Захарова примет участие в молодежном форуме "Территория смыслов"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступит на молодежном форуме "Территория смыслов", который открылся в Подмосковье 18 июля.

"Планирую принять участие в нескольких мероприятиях, как, например, "Территория смыслов", - сообщила она в понедельник ТАСС.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия страна возможностей". Образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".