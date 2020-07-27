В России за сутки выявили 5 635 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 635, общее количество заразившихся достигло 818 120. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Согласно данным, суточный рост шесть дней не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Московской области (0,2%), Липецкой области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Липецкой области (0,3%) и Севастополе (0,3%).

Новые 694 случая выявлены за сутки в Москве, 252 - в Свердловской области, 188 - в Нижегородской области, 188 - в Ханты-Мансийском АО, 172 - в Санкт-Петербурге.

Всего в стране в настоящее время болеют 201 437 россиян.

Здоровые пациенты

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, возросло в России на 3 079 за сутки, всего выздоровели 603 329 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет почти 74% от общего числа заразившихся.

По выздоровлению за сутки выписаны 304 пациента в Московской области, 264 - в Москве, 188 в Красноярском крае, 144 в Свердловской области и 128 в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 85 против 77 днем ранее, всего умерли 13 354 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,63% от всех заразившихся коронавирусом в России.

За сутки умерли 13 пациентов в Москве, 10 - в Санкт-Петербурге, девять - в Московской области, шесть - в Новосибирской области, по четыре - в Свердловской и Иркутской областях, а также Ханты-Мансийском АО.