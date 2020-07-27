В Забайкалье продлили режим самоизоляции для пенсионеров до конца августа

ЧИТА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края продлило до 23 августа режим самоизоляции для жителей старше 65 лет из-за коронавируса, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале региона.

"Продлить срок действия ограничительных мер на территории Забайкальского края в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, установив для них сроки непрерывной самоизоляции по 23 августа 2020 года включительно", - говорится в постановлении.

В конце мая Забайкальский край считался одним из наиболее проблемных регионов страны по распространению инфекции. Из-за этого по поручению президента России Владимира Путина были отправлены в Читу московские врачи и развернут мобильный военный госпиталь.

С начала июля власти региона начали постепенное снятие ограничений для населения и бизнеса. Работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи. Также Забайкалье готовится к открытию кинотеатров и летних лагерей.