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В Забайкалье продлили режим самоизоляции для пенсионеров до конца августа

При этом в регионе уже заработали базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации и пляжи, а также готовятся к открытию кинотеатры и летние лагеря

ЧИТА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края продлило до 23 августа режим самоизоляции для жителей старше 65 лет из-за коронавируса, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале региона.

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"Продлить срок действия ограничительных мер на территории Забайкальского края в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, установив для них сроки непрерывной самоизоляции по 23 августа 2020 года включительно", - говорится в постановлении.

В конце мая Забайкальский край считался одним из наиболее проблемных регионов страны по распространению инфекции. Из-за этого по поручению президента России Владимира Путина были отправлены в Читу московские врачи и развернут мобильный военный госпиталь.

С начала июля власти региона начали постепенное снятие ограничений для населения и бизнеса. Работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи. Также Забайкалье готовится к открытию кинотеатров и летних лагерей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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